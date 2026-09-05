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Motorradfahrer kollidiert mit Polizeiwagen und flüchtet zu Fuß

Ein Motorradfahrer kollidierte bei seiner Flucht mit einem Polizeifahrzeug auf der B75 in Harburg. Foto: Lenthe-Medien/Apelt
Blaulicht
Harburg. Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend nach einer Verfolgungsfahrt durch Harburg mit einem Polizeifahrzeug kollidiert. Der Mann setzte seine Flucht anschließend zu Fuß fort,…

Ungewöhnlicher Einsatz: Batterie-Defekt löst Feuerwehr-Einsatz bei der Feuerwehr aus

Wenn die Feuerwehr selbst die Feuerwehr rufen muss: Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Berufsfeuerwehr am Montag gegen 12.10 Uhr zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Harburg im Helmsweg ausgerückt. Foto: Lenthe-Medien
Polizeimeldungen
Harburg. Ein ungewöhnlicher Einsatz hat am Montagmittag die Berufsfeuerwehr Hamburg zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Harburg geführt. Gegen 12.10 Uhr meldeten die dortigen Einsatzkräfte…

Musik und Kunst in der City: „Play the piano!” war ein großer…

Citymanagerin Antonia Marmon und Künstler Ralf Schwinge an einem der Klaviere. Foto: Harburg Marketing
Vermischtes
Harburg. Ein Monat voller Musik, Kunst und Begegnungen in Harburg. Vom 1. bis zum 28. September eroberten neun bunt gestaltete Klaviere und ein Kicker…

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Sparkasse Harburg-Buxtehude eröffnet modernen SB-Pavillon in Garstedt

Der Vorstandsvorsitzende Andreas Sommer (rechts) und Regionalleiter Ingo Gräper (links) haben den modernen SB-Pavillon der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Garstedt eröffnet. Foto: Sparkasse
Vermischtes
Garstedt. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude freut sich über die erfolgreiche Inbetriebnahme eines neuen SB-Pavillons in Garstedt. Der leuchtend rote, moderne Pavillon steht auf dem Parkplatz…

Feste Institution im Stadtteil: Tafel Harburg feierte mit vielen Gästen 30. Geburtstag

Birgit Stöver (v.l.), Bert Stoklossa, Präsident des Harburger Rotary-Clubs, Thomas Rode und Wolfgang Naujoks von der Tafel und Christian Carstensen vor dem neuen Wandbild von Bernd Muss. Foto: Christian Bittcher. Foto: Christian Bittcher
Vermischtes
Harburg/Heimfeld. Die Tafel Harburg ist aus dem Stadtteil nicht mehr wegzudenken: Seit nunmehr 30 Jahren versorgen die ehrenamtlichen Helfer bedürftige Menschen mit Lebensmitteln, die…

Tastenmagie und große Gefühle: Haiou Zhang begeistert in der Empore

: Star-Pianist Haiou Zhang mit Andreas Sommer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Foto: Sparkasse
Kunst & Kultur
Buchholz. Wenn ein Konzert bereits seit Langem ausverkauft ist, darf das Publikum einiges erwarten. Beim Meisterkonzert der Internationalen Musikfestspiele Süderelbe mit dem Star-Pianisten Haiou…
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Achtstreifige Erweiterung: Feierliche Freigabe der Hochstraße Elbmarsch (K20)

Andreas Irngartinger, technischer Geschäftsführer DEGES, Dr. Michael Güntner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autobahn GmbH des Bundes, Steffen Bilger, Bundesverkehrsminister, Dr. Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende, Freie und Hansestadt Hamburg schnitten das symbolische Band durch. Foto: Lenthe-Medien
Bauprojekte
Waltershof. Mit einem traditionellen Banddurchschnitt wurde am heutigen Samstag die Fertigstellung der achtstreifigen Erweiterung der A7 im Hamburger Hafen gefeiert. Zu diesem Anlass vor Ort…

Integrationspreis für Türksport: Projekt „Harburg in Rot“ vom Fußball-Verband ausgezeichnet

S-Bahn Hamburg-Integrationspreis 2026 für den Harburger Tuerksport (vl.l Dr. Anjes Tjarks, Vereinsvertreter des Harburger Türksport, Nils-Tobias Bechtold,, Kathrin Behn). Foto: Witters
Sport
Harburg. Rund 500 Gäste aus Vereinen, Ehrenamt, Politik und Wirtschaft sind am Freitagabend der Einladung des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) zum 18. HFV-Jahresempfang ins Grand Elysée…

Harburg hat Platz für Familien: Dritter Shopping-Sonntag in Harburg

: Unter dem Motto „Harburg hat Platz für Familien“ findet am 27. September der nächste Shopping Sonntag statt. Grafik: Harburg-Marketing
Vermischtes
Harburg. An diesem Sonntag darf wieder gebummelt werden: Unter dem Motto „Harburg hat Platz für Familien“ findet am 27. September der nächste Shopping Sonntag…

Brückenschlag in den Binnenhafen: Kommt jetzt die barrierefreie Brücke?

Seit den 80er-Jahren gibt es den beschrankten Bahnübergang nicht mehr, der Schloßstraße und Schloßmühlendamm verbunden hatte. Foto: Christian Bittcher
Politik
Harburg. Eine barrierefreie Brücke für Fußgänger und Radfahrer in den Harburger Binnenhafen ist das Ziel der SPD-Fraktion Harburg. Diesem, mit Unterstützung der Fraktionen der…

Trepoll: Grundinstandsetzung der Bremer Straße verzögert sich erneut

Die Bauarbeiten an der Bremer Straße im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Marmstorf. Foto: Christian Bittcher
Politik
Harburg — Die durch die Stadtteile Harburg, Marmstorf und Eißendorf verlaufende Bremer Straße hat als Bundesstraße 75 (B75) eine überragende Bedeutung für den regionalen…

Bahnhof Harburg: Nach Beleidigung im Metronom klicken die Handschellen

Der Harburger Bahnhof. Foto: zv
Polizeimeldungen
Harburg. Die Bundespolizei vollstreckte am Donnerstag einen Haftbefehl am Bahnhof Harburg: Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll es gegen 20.30 Uhr zu einer Beleidigung eines…

Abrigado-Protest: Demo vor dem Rathaus und Einigkeit in der Bezirksversammlung

Die Teilnehmer der Demo vor dem Rathaus. Foto: pr
Politik
Harburg. Die Drogenhilfeeinrichtung Abrigado auf dem Schwarzenberg soll umziehen – und das sogar schon bis Januar. Das Fordern jetzt auch die Mitglieder der Bezirksversammlung,…

Verkehrsbehinderungen im Süden: A7 und Elbtunnel am Wochenende gesperrt

Der gesperrte Elbtunnel. Foto: zv
Verkehr
Harburg. Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende auf erhebliche Verkehrsbehinderungen im Hamburger Süden einstellen. Wegen umfangreicher Bau- und Wartungsarbeiten wird die A7 von Freitag,…

Hamburger Hospizwoche: DRK lädt zum Filmabend in die Fischhalle Harburg

Das DRK-Hospiz-Team um Britta True (3.v.l.) freut sich auf die Zuschauer beim Filmabend am 7. Oktober in der Harburger Fischhalle. Foto: DRK-HH-Harburg 2026
Vermischtes
Harburg. Im Rahmen der Hamburger Hospizwoche lädt das DRK-Hospiz für Hamburgs Süden am Mittwoch, 7. Oktober ab 17 Uhr zu einem gemeinsamen Filmabend in…
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