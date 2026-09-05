Motorradfahrer kollidiert mit Polizeiwagen und flüchtet zu Fuß
Harburg. Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend nach einer Verfolgungsfahrt durch Harburg mit einem Polizeifahrzeug kollidiert. Der Mann setzte seine Flucht anschließend zu Fuß fort,…
Ungewöhnlicher Einsatz: Batterie-Defekt löst Feuerwehr-Einsatz bei der Feuerwehr aus
Harburg. Ein ungewöhnlicher Einsatz hat am Montagmittag die Berufsfeuerwehr Hamburg zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Harburg geführt. Gegen 12.10 Uhr meldeten die dortigen Einsatzkräfte…
Musik und Kunst in der City: „Play the piano!” war ein großer…
Harburg. Ein Monat voller Musik, Kunst und Begegnungen in Harburg. Vom 1. bis zum 28. September eroberten neun bunt gestaltete Klaviere und ein Kicker…
Sparkasse Harburg-Buxtehude eröffnet modernen SB-Pavillon in Garstedt
Garstedt. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude freut sich über die erfolgreiche Inbetriebnahme eines neuen SB-Pavillons in Garstedt. Der leuchtend rote, moderne Pavillon steht auf dem Parkplatz…
Feste Institution im Stadtteil: Tafel Harburg feierte mit vielen Gästen 30. Geburtstag
Harburg/Heimfeld. Die Tafel Harburg ist aus dem Stadtteil nicht mehr wegzudenken: Seit nunmehr 30 Jahren versorgen die ehrenamtlichen Helfer bedürftige Menschen mit Lebensmitteln, die…
Tastenmagie und große Gefühle: Haiou Zhang begeistert in der Empore
Buchholz. Wenn ein Konzert bereits seit Langem ausverkauft ist, darf das Publikum einiges erwarten. Beim Meisterkonzert der Internationalen Musikfestspiele Süderelbe mit dem Star-Pianisten Haiou…
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Achtstreifige Erweiterung: Feierliche Freigabe der Hochstraße Elbmarsch (K20)
Waltershof. Mit einem traditionellen Banddurchschnitt wurde am heutigen Samstag die Fertigstellung der achtstreifigen Erweiterung der A7 im Hamburger Hafen gefeiert. Zu diesem Anlass vor Ort…
Integrationspreis für Türksport: Projekt „Harburg in Rot“ vom Fußball-Verband ausgezeichnet
Harburg. Rund 500 Gäste aus Vereinen, Ehrenamt, Politik und Wirtschaft sind am Freitagabend der Einladung des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) zum 18. HFV-Jahresempfang ins Grand Elysée…
Harburg hat Platz für Familien: Dritter Shopping-Sonntag in Harburg
Harburg. An diesem Sonntag darf wieder gebummelt werden: Unter dem Motto „Harburg hat Platz für Familien“ findet am 27. September der nächste Shopping Sonntag…
Brückenschlag in den Binnenhafen: Kommt jetzt die barrierefreie Brücke?
Harburg. Eine barrierefreie Brücke für Fußgänger und Radfahrer in den Harburger Binnenhafen ist das Ziel der SPD-Fraktion Harburg. Diesem, mit Unterstützung der Fraktionen der…
Trepoll: Grundinstandsetzung der Bremer Straße verzögert sich erneut
Harburg — Die durch die Stadtteile Harburg, Marmstorf und Eißendorf verlaufende Bremer Straße hat als Bundesstraße 75 (B75) eine überragende Bedeutung für den regionalen…
Bahnhof Harburg: Nach Beleidigung im Metronom klicken die Handschellen
Harburg. Die Bundespolizei vollstreckte am Donnerstag einen Haftbefehl am Bahnhof Harburg: Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll es gegen 20.30 Uhr zu einer Beleidigung eines…
Abrigado-Protest: Demo vor dem Rathaus und Einigkeit in der Bezirksversammlung
Harburg. Die Drogenhilfeeinrichtung Abrigado auf dem Schwarzenberg soll umziehen – und das sogar schon bis Januar. Das Fordern jetzt auch die Mitglieder der Bezirksversammlung,…
Verkehrsbehinderungen im Süden: A7 und Elbtunnel am Wochenende gesperrt
Harburg. Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende auf erhebliche Verkehrsbehinderungen im Hamburger Süden einstellen. Wegen umfangreicher Bau- und Wartungsarbeiten wird die A7 von Freitag,…
Hamburger Hospizwoche: DRK lädt zum Filmabend in die Fischhalle Harburg
Harburg. Im Rahmen der Hamburger Hospizwoche lädt das DRK-Hospiz für Hamburgs Süden am Mittwoch, 7. Oktober ab 17 Uhr zu einem gemeinsamen Filmabend in…