CDU Harburg fordert: Kein Abrigado an der Buxtehuder Straße
Harburg. Die Sozialbehörde hat ihre Muskeln spielen lassen und die Bezirkspolitik in ihre Schranken gewiesen. Sie lehnt wie berichtet eine Zwischenlösung für das Abrigado…
Schweigemarsch und Kranzniederlegung erinnern an Novemberpogrome 1938
Harburg. Gedenken an die Reichspogromnacht in Harburg: Rund 70 Menschen haben sich am Dienstagabend zu einem Schweigemarsch und einer Kranzniederlegung versammelt, um an die…
Großkontrolle auf der B73: Polizei stoppt 300 Fahrzeuge
Harburg/Süderelbe. Mehr als 300 Fahrzeuge haben Polizei und Zoll am Dienstag bei einer länderübergreifenden Kontrolle auf der B73 überprüft. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf…
Videos aus Deiner Nachbarschaft
1.565 Läufer gingen beim Jubiläums-Halbmarathon in Neugraben auf die Strecke
Harburg/Neugraben. 1565 Läuferinnen und Läufer überquerten am Sonntag vor der CU Arena in Neugraben die Ziellinie des Süderelbe Halbmarathons durch das Alte Land. So…
Erfolgreicher Test: Harburger Technik bringt Airbus-Frachter auf Kurs
Harburg/Harburger Binnenhafen. Die Anti-Drift-Schwerter des Unternehmens Becker Marine Systems, das seinen Firmensitz im Harburger Binnenhafen hat, haben die Seeerprobungen des neuen Airbus-Transportschiffs „Spirit of…
Zwischen zwei Lkw eingeklemmt: Motorradfahrer auf B73 schwer verletzt
Harburg/Heimfeld. Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend auf der Stader Straße (B73) in Höhe der Anschlussstelle Heimfeld zur Autobahn 7 in Fahrtrichtung Harburg schwer verletzt…
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Glühwein und Lichterglanz in Harburg: In wenigen Tagen beginnt der Weihnachtsmarkt
Harburg. Nur noch wenige Tage, dann verwandelt sich der Platz vor dem Harburger Rathaus in einen funkelnden Weihnachtsmarkt. Der Startschuss zum Harburger Weihnachtsmarkt fällt…
Harburgs alte Fabrikhallen: Das sind die Pläne für das Freudenberger Areal
Harburg. Vor kurzem waren es noch leicht angegammelte Backsteinhallen an der Bahn, jetzt ist das Freudenberger Areal plötzlich ein wichtiger Baustein für die Harburger…
Wut am Schwarzenberg: Eltern wollen gegen Abrigado-Entscheidung kämpfen
Harburg. Nachbarn und Eltern der Schulen auf dem Schwarzenberg stehen unter Schock. Nach der gestern von harburg-aktuell.de gemeldeten Absage an eine schnelle Zwischenlösung für…
Erfolgreiche Lions-Tage im Phoenix-Center: 10.000 Euro für Boxakademie Harburg
Harburg. Die 19. Lionstage waren ein voller Erfolg: Die Harburger Lionsclubs luden an beiden Tagen zu einem verkaufsoffenen Wochenende mit Musik, Mitmachaktionen und kulinarischen…
Heute Abend in Harburg: Gedenken an die Pogromnacht mit Schweigemarsch
Harburg. Noch bis Ende November sind bei den Harburger Gedenktagen mehr als 25 Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen geplant. Am heutigen Dienstag, 10. November, steht…
Abrigado bleibt im Schwarzenbergpark: Sozialbehörde erteilt Harburger Politik klare Absage
Harburg. Die Drogenhilfe Abrigado bleibt vorerst dort, wo sie ist: im Schwarzenbergpark. Die Hamburger Sozialbehörde hat der Forderung der Bezirkspolitik eine klare Absage erteilt,…
Fischbeker Reethen: Gemeinsam planen, gemeinsam wohnen
Harburg/Neugraben/Fischbek. Im neuen Wohnquartier Fischbeker Reethen soll es auch Platz für Baugemeinschaften geben. Projektentwickler IBA Hamburg GmbH strebt einen Anteil von bis zu 20…
Endspurt in Waltershof: Neues Kraftwerk soll Hamburg mit Wärme versorgen
Harburg/Waltershof. Auf der Dradenau in Waltershof geht die neue Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD) des Energieparks Hafen in die entscheidende Phase. Seit der ersten Zündung…
Update: Vermisste Frau aus Wilstorf wieder aufgetaucht
Harburg/Wilstorf. Update, 9.11.2026.: Eine vermisste 35-Jährige aus Wilstorf ist wieder aufgetaucht. Die Frau meldete sich am Wochenende bei der Bundespolizeiinspektion Hannover. Damit endet eine…