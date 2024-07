Gradonna****s Mountain Resort: Schlaf-gut-Sommeliers sorgen für einen besonders erholsamen Urlaub

Kals am Großglockner – Guter Schlaf ist essenziell für ein erfolgreiches Leben. Davon gibt es im Gradonna****s Mountain Resort mehr als genug. Dank Schlaf-gut-Sommeliers, einzigartigen Entspannungsangeboten und natürlicher Ruhe in der Nacht freuen sich die Gäste auf einen besonders erholsamen Urlaub inmitten der Osttiroler Natur.

Ein qualitativ hochwertiger Schlaf hebt nicht nur die Laune, er stärkt auch die Achtsamkeit, die Leistungsfähigkeit und verschönert die Haut. Dabei wird das Glücks- und auch Einschlafhormon Serotonin ausgeschüttet und sorgt so für erholsame und wohltuende Stunden. Schlaf stellt für viele eine Selbstverständlichkeit dar – aber etwa 30 Prozent der Bevölkerung leiden an Schlafstörungen.

Kein Wunder also, dass viele Gäste auch aufgrund des besonderen Schlummererlebnisses im Lifestylehotel Gradonna****s Mountain Resort am Fuße des Großglockners einchecken. Für besonders entspannende Stunden sorgen nicht nur die komfortablen Betten und die frische Bergluft auf 1.350 Metern am Tor des Nationalparks Hohe Tauern – sondern: „Unsere zertifizierten Schlaf-gut©-Sommeliers begleiten unsere Gäste ins Land der Träume. Mit individuellen Gesprächen und auf den Gast abgestimmten Vorbereitungen sowie kleinen Tricks sorgen sie für Wohlbefinden und einen natürlichen und somit besonders erholsamen Schlaf“, sagt Martha Schultz, Miteigentümerin des Vier-Sterne-Superior-Hotels.

Dank dem Schlaf-gut Erste-Hilfe-Koffer kann im Falle eines Einschlafnotfalls sofort geholfen werden: Er beinhaltet warme Socken, eine Wärmflasche, Einschlaftipps und -literatur, Schokolade sowie kleine Mittelchen aus der Natur, die beim Einschlummern helfen. Vor allem die Zirbe zeigt eine besonders entspannende Wirkung.

Weitere Informationen zum Gradonna****s Mountain Resort sowie zum besonderen Schlaf-gut-Angebot in Kals am Großglockner unter www.gradonna.at