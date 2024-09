Dolomitenregion 3 Zinnen: Aktivurlaub und Kulinarik vor traumhafter Kulisse

Innichen – Herbstzeit in der Dolomitenregion 3 Zinnen: Die Luft wird langsam klarer, das Blätterkleid der Natur noch bunter und eindrucksvoller. Atemberaubende Aussichten auf die mächtigen Gipfel des UNESCO Welterbe Dolomiten. Zahlreiche Erlebnisse inmitten der zwei Naturparks Drei Zinnen und Fanes-Sennes-Prags warten auf die Besucher.

Die Dolomitenregion 3 Zinnen liegt im Osten Südtirols und ist das Hochtal der Dolomiten. Der weiße Dolomit und das grün der Wiesen und Wälder prägen die Landschaft. Die Drei Zinnen zählen zu den bekanntesten Gipfeln im Alpenraum und locken auch heute noch Kletterer und Bergsteiger aus der ganzen Welt an.

Die Region entdeckt man am besten aktiv – bei Wanderungen oder beim Radfahren. Im Winter überzeugt die Gegend rund um die Drei Zinnen mit aussichtsreichen Skipisten, 200 Kilometer bestens präparierten Loipen, Skitouren, Schneeschuhwanderungen, Rodelbahnen oder Eislaufplätzen.

Mit den Gustav Mahler Musikwochen, dem Grand Hotel, verschiedenen Freilichtmuseen zum Ersten Weltkrieg und zahlreichen anderen Museen hat die Dolomitenregion 3 Zinnen auch kulturell einiges zu bieten.

Berge, wohin das Auge reicht. Die Natur als ständiger Begleiter. Wanderrouten, Biketrails. Anspruchsvolle Klettertouren. Sanfte Spazierwege. Erlebnisse für die ganze Familie. Ein Teller Pasta. Ein gutes Glas Wein. Herzliche Menschen. Am Berg und im Tal. Das alles macht die Dolomitenregion 3 Zinnen aus. Sexten, Innichen, Toblach, Niederdorf, Prags. Fünf Dörfer mitten im Dolomiten UNESCO Welterbe.

Vom 4. bis 6. Oktober 2024 wird die Dolomitenregion 3 Zinnen zum Schauplatz eines kulinarischen Spektakels höchster Qualität: Die Aufstiegsanlagen 3 Zinnen Dolomites, der Tourismusvereinen Innichen und der Tourismusverein Toblach veranstalten die elfte Ausgabe des Dolomiti Gourmet Festivals.

Unter der Schirmherrschaft des renommierten Sternekochs Chris Oberhammer versammeln sich 25 nationale und internationale Spitzen- und Sterneköche, um die Besucher auf eine einzigartige kulinarische Reise mitzunehmen. Toblach, Innichen und der Ausflugsberg Haunold bilden das Zentrum dieses gastronomischen Highlights.

Das Festival steht ganz im Zeichen der Werte Freundschaft, Nachhaltigkeit, Regionalität, Respekt vor Menschen und Natur, Ehrlichkeit und Umweltbewusstsein. Chris Oberhammer, Patron des Restaurants Tilia in Toblach, betont: „Freundschaft, Dialog, Teilen, Essen und Natur sind die Schlüsselelemente des Dolomiti Gourmet Festivals. Wir Köche haben die Pflicht, durch unsere Küche die Produkte der Region zu entdecken, kennenzulernen und weiterzugeben, die Arbeit der Kleinbauern wertzuschätzen und denjenigen, die an unseren Tischen sitzen, zu vermitteln, was es bedeutet, eine 'ethische und nachhaltige Küche anzubieten.“

