Steuerverschwendung in Eißendorf: Neuer Radweg am Beerentalweg für Radfahrer gesperrt

Eißendorf – TV-Moderator Mario Barth hätte seine Freude daran: Der Moderator deckt im Fernsehen Fälle von Steuerverschwendung auf. Und so einen brisanten Fall gibt es nun am Beerentalwg in Eißendorf: Dort wurde auf der einen Seite der Radweg zurückgebaut und auf der anderen Seite - zwischen den Straßen Am Staubecken und Friedhofstraße ein neuer Radweg angelegt – wir berichteten.

Doch die Freude über das neue, bergauf führende Stück Radweg währte bei den Radfahrern nur von kurzer Dauer: Nur wenige Wochen nach der Fertigstellung wurde der Radweg nun wieder gesperrt. Radfahrer trauen trauen angesichts dieses Schildbürgerstreichs ihren Augen nicht Mit einer fest montierten Absperrbake (Foto oben) und einem zusätzlichen Schild, das der Weg nur für Fußgänger ist, werden die Fahrradfahrer gezwungen, auf der Straße zu bleiben.

Das Bezirksamt hielt sich am Montag mit einer Stellungnahme zurück. Jetzt kommt André: „