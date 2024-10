Radparadies Hochpustertal: Biken und Naturgenuss in der Osttiroler Herbstsonne

Silian – Egal ob Rennradfahrer, ambitionierter Mountainbiker oder genussorientierter E-Biker, die Radwege im Hochpustertal in Osttirol werden zur Spielwiese für Zwei-Rad-Liebhaber. Dabei ist der Drau-Radweg ein besonderes Highlight. Seine erste Etappe führt direkt an einem Vier-Sterne-Superior-Hotel vorbei.

Die Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian begeistert Radsportler und Naturliebhaber im Herbst mit sonnigen Bergmomenten und entspannten Wohlfühl-Erlebnissen in und um das Resort.

Berge in bunter Farbenpracht, naturbelassene Landschaften, unzählige (Rad-)Wege und die meisten Sonnenstunden Österreichs – Naturliebhaber genießen Ruhe, Entspannung und viele Erlebnisse in der Dolomiten Residenz in Sillian.

Biker, die höhere Ziele anstreben freuen sich auf Touren auf den Thurntaler sowie in die Lienzer oder die Sextner Dolomiten. Rund um das Sporthotel Sillian erwartet die Radfahrer ein vielfältiges Wegenetz von etwa 70 Kilometern. Gäste können dieses entweder auf eigene Faust oder bei geführten Touren mit erfahrenen Guides erkunden – ob mit dem Bike oder zu Fuß. Auch Wanderer erleben im Herbst im Hochpustertal unvergessliche Momente in der Natur.

Nach einem actionreichen Tag in der atemberaubenden Osttiroler Bergwelt entspannt die müden Füße hochlegen und sich auf die nächsten Erlebnisse vorbereiten – dafür ist die Dolomiten Residenz****s Sporthotel Sillian ideal.

Die weitläufige Wellnesslandschaft mit exklusivem Saunabereich sowie Indoor- und Outdoor-Schwimmbädern, lädt zum Entspannen ein. Dank der warmen Sonnenstrahlen lässt sich das Wohlfühl-Erlebnis oft bis in die Abendstunden unter freiem Himmel genießen. Wohltuende Massagen und vielfältige Spa-Anwendungen sorgen zusätzlich dafür, dass Körper und Geist neue Energie tanken. Dabei setzt die Dolomiten Residenz auf frische und regionale Spezialitäten in der Küche und im Spa auf die hauseigene Kosmetikmarke „Magdalena´s made in Tyrol“.

Der Herbst im Sporthotel Sillian verspricht sonnige Auszeiten und wohltuende Erlebnisse – ob im Resort, im wohltuenden Spa oder in der atemberaubenden Natur. Mehr zu den vielfältigen Möglichkeiten in der Osttiroler Bergwelt unter www.sporthotel-sillian.at