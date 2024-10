Tag des Einbruchschutzes: Individuelle Beratung und Sicherheitslösungen im Kri-Bie Sicherheitscenter

Harburg - Ende Oktober werden die Uhren wieder auf die Winterzeit umgestellt - die dunkle Jahreszeit beginnt und damit auch die Hochsaison der Einbrecher. In Hamburg stehen zudem die Herbstferien vor der Tür. Höchste Zeit also, sich intensiv Gedanken über ein möglichst einbruchsicheres Zuhause zu machen.

Am 27. Oktober werden in Deutschland die Uhren von Sommer- auf Winterzeit umgestellt. Seit 2012 steht dieser Termin auch für den von der Polizei und Sicherheitsverbänden initiierte bundesweiten „Tag des Einbruchschutzes“ unter dem Motto „Eine Stunde für mehr Sicherheit“.

Der kompetente Ansprechpartner rund um das Thema Sicherheit ist in Harburg seit vielen Jahren das Kri-Bie Sicherheitscenter am Harburger Ring. Dort steht man auch zum Beginn der dunklen Jahreszeit den Kunden mit Rat und Tat zur Seite.

„Wir bieten unseren Kunden jetzt wieder kostenlose Beratungen in den eigenen vier Wänden vor Ort oder bei uns in unserer Ausstellung an“, sagt Oliver Bienek. Außerdem betont der Sicherheitsexperte: „Bei uns gibt es individuelle und personalisierte Sicherheit-Lösungen für jeden Bedarf.“

Am besten sofort einen Beratungstermin vereinbaren: Das Schloss- und Sicherheitscenter H.-G. Bienek GmbH „Kri-Bie“ ist telefonisch unter 0 40/77 44 04 oder per Mail an info@kribie zu erreichen.

Außerdem ist das Kri-Bie-Team auf der Suchen nach neuen Mitarbeitern in Voll- und/oder Teilzeit für den Innen- und Außendienst.

Quereinsteiger mit technischem Verständnis sind gern willkommen und werden von uns in dem sehr interessanten Tätigkeitsfeld eingearbeitet und geschult.