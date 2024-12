Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach: Am 6. Dezember beginnt die neue Skisaison

Kaltenbach – Auch in diesem Jahr bieten die niedrigen Temperaturen die Voraussetzung für einen vorgezogenen Saisonstart in Hochzillertal-Kaltenbach: Bereits eine Woche vor offiziellem Saisonstart ging die Skiregion in den Wochenendbetrieb.

Mit dem vorgezogenen Start konnten die ersten Wintersportler bereits am Wochenende 30. November und 1. Dezember die ersten Schwünge in den Schnee der neuen Saison 2024/25 absolvieren. Der durchgehende Skibetrieb startet am Freitag, 6. Dezember. Die Skisaison in der beliebten Skiregion im Zillertal geht bis 21. April.

Hoch hinaus auf knapp 2.400 Metern Seehöhe geht die große Auswahl an blauen, roten und schwarzen Pisten im Ski-Optimal Hochzillertal. Insgesamt stehen über 90 Pistenkilometer bereit. Wer hier noch etwas höher hinaus möchte, findet hier auch besonders bei den Freeridern beliebte unpräparierte Skirouten. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder beim Skifahren mit Kindern, im Skigebiet Hochzillertal findet jeder seine perfekt präparierte Piste.

Direkt an der Talstation Hochzillertal erhalten die Besucher tagesaktuelle Informationen zum Zustand der Pisten. Das großzügige Angebot reicht dabei von familienfreundlichen Abfahrten bis zu anspruchsvollen Pisten für erfahrene Skifahrer und Snowboarder – wobei am vorgezogenen Wochenende nicht alle Pisten befahrbar sein werden.

In der Saison bietet die Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach viele weitere Attraktionen, wie etwa die Rennstrecke am Panoramalift und den "Betterpark" für Freestyler. Einzigartig ist auch die VIP-Gondel – ausgestattet mit hochwertigem Interieur inklusive Ledersitze mit Massagefunktion von BMW Individual.

Neben den klassischen Wintersportangeboten bietet Hochzillertal-Kaltenbach auch Alternativen für alle, die abseits der Pisten aktiv sein möchten. Zahlreiche Hütten wie etwa die weltbekannte Wedelhütte oder die Kristallhütte entlang der Pisten laden zur Einkehr und bieten regionale Köstlichkeiten.

Mehr Informationen unter: www.hochzillertal.com