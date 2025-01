Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach: Exklusive Mountain Lofts bieten einmaliges Wintererlebnis

Kaltenbach - Die Mountain Lofts in der Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach bieten ihren Gästen ein einmaliges Wintererlebnis. Direkt an der Bergstation Mountain View und auf 1.760 Metern Höhe gelegen, verbinden die Lofts modernen Komfort mit atemberaubenden Aussichten auf das Zillertal. Dank Ski in – Ski out starten Gäste ihren Skitag direkt vor der Lofttüre.

Benannt nach hochwertigen Edelsteinen – Amethyst, Granat und Bergkristall – bieten die Mountain Lofts Platz für bis zu sechs Personen und kombinieren einmaliges Design mit höchstem Komfort: Jedes Loft ist ausgestattet mit einer Panorama-Sauna, modernster Kücheneinrichtung und großzügigen Wohnbereichen. Gäste genießen den Winter in einem exklusiven Ambiente, das mit einem atemberaubenden Blick auf die Berge ringsum und direkter Anbindung zu den Skipisten keine Wünsche offenlässt.

Ab 7.30 Uhr auf die Piste: Dank Ski in – Ski out genießen Gäste nicht nur die erstklassige Ausstattung der Lofts, sondern auch schnellen Zugang zu den Pisten der Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach. Bereits ab 7:30 Uhr ziehen sie als erste ihre Spuren auf den perfekt präparierten Pisten. Die Skiregion bietet neben ihren mehr als 90 Pistenkilometern vielfältige Highlights, dabei stechen vor allem die weltweit bekannten Hütten wie die Kristallhütte oder die Wedelhütte im Gebiet heraus.

Nach einem aktiven Skitag erwartet die Gäste ein kulinarisches Verwöhnprogramm. Die 4-Gang-Halbpension im Loft-Restaurant sorgt für das leibliche Wohl und wird mit „haubenverdächtigen“ Menüs aus regionalen und internationalen Zutaten serviert. Für ein rundum entspanntes Erlebnis sorgt der tägliche Frühstückskorb, der direkt ins Loft geliefert wird – perfekt, um gut gestärkt und mit einem idealen Start in den Tag die Pisten unsicher zu machen. Und für alle, die während ihres Aufenthalts gerne selbst kochen, bietet jedes Loft eine moderne, vollwertige Küche.

Nach einem anstrengenden Skitag wartet die private Panorama-Sauna zum Entspannen: Mit Blick auf die Zillertaler Bergwelt genießen die Gäste den malerischen Sonnenuntergang am Berg. Die perfekte Kulisse für gemeinsame Abende inmitten einer atemberaubenden Bergwelt.

Die Mountain Lofts sind damit der perfekte Ort für alle, die Luxus, Komfort und direkten Zugang zu einem der besten Skigebiete Tirols suchen. Weitere Informationen und Buchungen unter: www.hochzillertal.com