Elbtunnel dicht — A7 wird für ein ganzes Wochenende gesperrt

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Harburg. Der Elbtunnel macht wieder dicht: Die A7 wird zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Stellingen von Freitag, 20. November, 22 Uhr, bis Montag, 23. November, 5 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

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Grund für die Sperrung sind Arbeiten im künftigen Autobahnkreuz HH-Hafen, wo die A7 auf die A26 trifft. Südlich der kürzlich freigegebenen Hochstraße Elbmarsch montieren die Arbeiter eine Verkehrszeichenbrücke sowie digitale Anzeigentafeln und binden diese an das IT-Netzwerk des Elbtunnels an.

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Während der Vollsperrung integriert die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und ‑bau GmbH (DEGES) zudem die gesamte Verkehrstechnik des Elbtunnels in eine neue IT-Umgebung. Nach erfolgreichem Testlauf soll die Technik freigegeben werden.

Auch die Autobahnmeisterei nutzt die Sperrung

Die Autobahnmeisterei Othmarschen führt in derselben Zeit Wartungsarbeiten an den Entwässerungseinrichtungen durch und repariert Schutzeinrichtungen sowie Anpralldämpfer. Außerdem saniert sie die Deckschicht im Bereich der Anschlussstelle Volkspark.

Bereits ab Freitag, 21 Uhr, gelten Rampensperrungen an den Anschlussstellen Stellingen, Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld. (tj)