500-Pfund-Fliegerbombe bei Bauarbeiten in Harburg entdeckt

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Harburg. Bei Bauarbeiten auf dem Gelände des künftigen Logistikparks TRIPORT ist am Mittwochabend eine 500 Pfund schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Feuerwehr wurde gegen 21.21 Uhr in die Seehafenstraße gerufen.

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Der Blindgänger kam bei Baggerarbeiten auf dem Areal der ehemaligen Ölmühle zum Vorschein. Das Gelände wird derzeit für den geplanten Logistikpark vorbereitet. Die Arbeiten mussten nach dem Fund sofort eingestellt werden.

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Zunächst erkundeten die Einsatzkräfte, mit welchem Zünder der Blindgänger ausgestattet ist. Anschließend wurde ein Sperrradius von 300 Metern sowie ein Warnradius von 500 Metern eingerichtet.

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Wenige Menschen betroffen

Da sich der Fundort in einem überwiegend gewerblich genutzten Gebiet befindet, ist die Zahl der von den Sicherheitsmaßnahmen betroffenen Personen vergleichsweise gering. Die meisten Gebäude im Umkreis werden für Gewerbe und Logistik genutzt.

Noch in der Nacht soll die Bombe entschärft werden. Nach Information eines Reporters vor Ort ist die Entschärfung gegen Mitternacht geplant. (dh)