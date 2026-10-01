Autofahrerin verwechselt Pedale und rammt Hecke in Marmstorf

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Harburg/Marmstorf. Ein Einkaufsausflug endete am Donnerstagnachmittag mit einem Schrecken für mehrere Menschen in Marmstorf: Eine ältere Autofahrerin verwechselte auf dem Parkplatz vor dem Marmstorfer Einkaufszentrum offenbar Bremse und Gaspedal. Ihr VW Golf schoss unkontrolliert über eine Fahrbahnbegrenzung und den Ernst-Bergeest-Weg in Richtung einer Bushaltestelle.

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Gegen 12.09 Uhr beschleunigte der Wagen plötzlich, überfuhr eine erhöhte Bordsteinkante und raste auf die Bushaltestelle Up den Wiemen zu. Die Frau konnte den Golf offenbar nicht mehr stoppen.

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Nur knapp verfehlte das Fahrzeug die Haltestelle, an der zu diesem Zeitpunkt Fahrgäste auf den Bus warteten. Der Wagen kam schließlich in einer Hecke zum Stehen.

Fahrgäste mit Schrecken davongekommen

Die wartenden Personen an der Bushaltestelle hatten Glück und blieben unverletzt. Sie kamen mit dem Schrecken davon. Auch die Fahrerin selbst erlitt keine Verletzungen.

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Ihr VW Golf wurde bei der Irrfahrt allerdings so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug bergen. (tj)