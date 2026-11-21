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Harburg/Wilstorf. Bei Abrissarbeiten in der Nöldekestraße hat ein Bagger am Samstagabend offenbar eine Gasleitung beschädigt. Die Feuerwehr wurde um 17.24 Uhr alarmiert.

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Rund zehn Anwohner benachbarter Gebäude mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Sie kommen zunächst in einem bereitgestellten HVV-Bus unter.

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Nach Angaben eines Reporters vor Ort war deutlicher Gasgeruch wahrnehmbar. Auch gegen 18.24 Uhr trat den Angaben zufolge weiterhin Gas aus. Die Feuerwehr sicherte vorsorglich den Brandschutz ab, der zuständige Energieversorger wurde hinzugezogen, um die Gaszufuhr abzusperren.

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Verkehr an der Einsatzstelle eingeschränkt

Der Einsatz wirkt sich auch auf den Straßenverkehr aus. Die Polizei sperrte zunächst beide Fahrspuren der Winsener Straße in Richtung B 75. Inzwischen wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen einspurig an der Einsatzstelle im Bereich der Kreuzung Reeseberg vorbeigeführt.

Wie lange die Einsatzmaßnahmen und die Verkehrsbehinderungen andauern, steht noch nicht fest. Der Einsatz dauerte zum Zeitpunkt der Berichterstattung weiter an. (cb)