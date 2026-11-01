Bagger trifft Gasleitung in Neugraben: Bewohner müssen Häuser verlassen

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Harburg/Neugraben. Bei Bauarbeiten am Störtebekerweg in Neugraben ist am Sonntagnachmittag eine Hausanschlussleitung für Gas beschädigt worden. Dabei trat Gas aus.

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Die alarmierte Feuerwehr rückte zu dem Einsatz aus und dichtete die beschädigte Leitung zunächst provisorisch ab. Die Bewohner des betroffenen Gebäudes mussten es für die Dauer des Einsatzes verlassen.

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Den Angaben zufolge wurde die Gasleitung durch Baggerarbeiten beschädigt. Der Störtebekerweg wurde im betroffenen Bereich für den Verkehr gesperrt.

Wer übernimmt die weiteren Arbeiten?

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Die endgültige Reparatur der Gasleitung übernimmt der zuständige Gasnetzbetreiber. (tj)