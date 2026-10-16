Bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt: Angriff in der Julius-Ludowieg-Straße — Polizei sucht Zeugen

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Harburg. Ein 21-jähriger Afghane soll am Freitagmorgen in der Julius-Ludowieg-Straße eine 58-jährige Frau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und auf sie eingeschlagen und eingetreten haben. Die Mordkommission des Landeskriminalamts (LKA 41) ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

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Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei hatte die Frau am Freitagmorgen gegen 4.50 Uhr ihr Wohnhaus auf dem Weg zur Arbeit verlassen. Wenig später bemerkte sie, dass ihr ein Mann folgte. Dieser schlug und trat unvermittelt auf sie ein und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit. Als die Frau wieder zu sich kam, war der Täter bereits geflüchtet.

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Die 58-Jährige erstattete im Anschluss Anzeige beim Polizeikommissariat (PK) 46. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus. Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, meldeten Passantinnen und Passanten einen Mann in Tatortnähe, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Verdächtiger lebt im selben Haus wie das Opfer

Die eingesetzten Kräfte nahmen den 21-jährigen Afghanen daraufhin in Gewahrsam. Ein Rettungswagen brachte ihn in Begleitung von Polizistinnen und Polizisten in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen am Tatort und identifizierte den Mann als Tatverdächtigen.

Er lebt im selben Mehrfamilienhaus wie die Geschädigte. Weil die Tathandlungen nach Einschätzung der Ermittler potenziell lebensgefährlich waren, besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Die Mordkommission führt die Ermittlungen gemeinsam mit der Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft fort.

Zuvor schon ein Polizeieinsatz

Bereits kurz vor der Tat hatte der Tatverdächtige einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er in seinem Wohnhaus randaliert hatte. Den Einsatzkräften gegenüber zeigte er sich zu diesem Zeitpunkt verhaltensauffällig. Ein eigen- oder fremdgefährdendes Verhalten stellten die Beamten jedoch nicht fest, sodass der Mann zunächst in seiner Wohnung verblieb.

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Der 21-Jährige wird nun dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Haftrichter entscheidet über den Erlass eines Unterbringungsbefehls.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen zu der Tat gemacht haben, sich unter der Rufnummer 040/4286–56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (cb)