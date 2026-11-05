Brutaler Raubüberfall in Neugraben: 89-Jährige Seniorin verletzt — Zeugen gesucht

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Harburg/Neugraben. Ein Unbekannter hat am Donnerstag, eine 89-jährige Frau in Neugraben-Fischbek überfallen und ausgeraubt. Der Mann entriss der Seniorin gegen 9.40 Uhr gewaltsam eine Halskette und verletzte sie dabei leicht. Die Polizei fahndet nach dem Täter und sucht Zeugen.

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Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei war die 89-Jährige nach der Erledigung von Arbeiten auf dem Heimweg, als sie in der Nähe der Michaeliskirche unvermittelt von hinten angegriffen wurde. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Mann riss der Frau die Halskette vom Hals, stieß sie zu Boden und flüchtete in Richtung stadteinwärts.

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Ein Nachbar hörte die Hilferufe der Seniorin und alarmierte die Polizei. Zudem versorgte er die 89-Jährige bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

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Großfahndung blieb ohne Erfolg

Mehrere Funkstreifenwagen fahndeten umgehend nach dem mutmaßlichen Räuber. Die Suche verlief erfolglos. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: Er ist etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und hat ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er eine graue Mütze.

Ermittlungen laufen

Die leicht verletzte Seniorin wurde von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und verblieb anschließend in ihrem Zuhause. Das Fachkommissariat für Raubdelikte der Region Harburg (LKA 184) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, melden sich telefonisch unter der Rufnummer 040‑4286 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle. (dh)