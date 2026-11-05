Ehestreit eskaliert: Spezialkräfte nehmen 51-Jährigen nach Messerbedrohung in Neugraben fest

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Harburg/Neugraben. Ein Ehestreit ist am Donnerstag im Torfsteckerweg in Neugraben eskaliert. Um 16.34 Uhr wurde die Polizei in das Mehrfamilienhaus gerufen, nachdem ein 51-jähriger Mann seine 53-jährige Ehefrau mit einem Messer bedroht haben soll.

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Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll sich der Mann im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer bewaffnet haben. Er soll damit gedroht haben, die Frau zu verletzen. Die Polizei rückte daraufhin mit zahlreichen Einsatzkräften an. Auch die Unterstützungsstreife für besondere Einsatzlagen (USE) wurde hinzugezogen.

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Die Spezialkräfte der USE öffneten schließlich die Wohnung und nahmen den 51-Jährigen vorläufig fest. Die Beamten brachten den Mann in Handschellen zum Polizeikommissariat 47.

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Frau blieb unverletzt

Die 53-Jährige hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie retten können. Sie blieb bei dem Vorfall unverletzt. (dh)