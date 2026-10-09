Fahrkartenkontrolle endet mit zwei Festnahmen in Harburg

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Harburg. Eine Fahrkartenkontrolle im ICE 514 führte in der Nacht zum Freitag zur Festnahme zweier gesuchter Männer. Bundespolizisten nahmen gegen 0.45 Uhr im Bahnhof Harburg zwei rumänische Staatsangehörige fest, gegen die Haftbefehle vorlagen.

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Die 27 und 28 Jahre alten Männer waren ohne gültige Fahrkarte von Bremen nach Harburg gereist. Gegenüber dem Zugbegleiter konnten sie weder einen Fahrschein noch Ausweisdokumente vorzeigen. Der Zugbegleiter forderte daraufhin eine Streife der Bundespolizei an.

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Die Einsatzkräfte stellten die Identität der Männer fest. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass beide per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm zur Festnahme ausgeschrieben waren. Die Gesuchten hatten jeweils eine Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro wegen versuchten Diebstahls nicht vollständig gezahlt.

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Freund zahlt restliche Strafe

Die Bundespolizisten führten die Männer dem Bundespolizeirevier im Harburger Bahnhof zu. Der 28-Jährige gab an, einen Freund kontaktieren zu wollen, der die restliche Geldstrafe in Höhe von 540 Euro bezahlen könne. Dieser zahlte den erforderlichen Betrag bei einer Polizeidienststelle in Berlin ein. Anschließend wurde der 28-Jährige aus dem Revier entlassen.

Der 27-Jährige gab an, die restliche Geldstrafe in Höhe von 980 Euro nicht bezahlen zu können. Er muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 49 Tagen verbüßen.

Einer muss in Haft

Ein angeforderter Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Haftanstalt gebracht. Gegen beide Beschuldigten wurden zudem Strafverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg. (dh)