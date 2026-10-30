Faustschlag statt Fahrschein: Mann greift Sicherheitsmitarbeiter in S‑Bahn an

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Harburg/Wilhelmsburg. Ein 26-jähriger Mann soll am Mittwoch in einer S‑Bahn auf der Strecke Harburg-Wilhelmsburg einen Mitarbeiter der DB Sicherheit geschlagen haben. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Bundespolizeiinspektion Hamburg gegen 19.56 Uhr.

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Mitarbeiter der DB Sicherheit wollten den litauischen Staatsangehörigen während der Fahrt tarifrechtlich kontrollieren. Der Mann reagierte zunächst nicht und drehte sich weg. Anschließend schubste er den 20-jährigen Mitarbeiter unvermittelt und schlug ihm mit der Faust gegen den Bauch.

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Weitere Mitarbeiter der DB Sicherheit brachten den Tatverdächtigen daraufhin zu Boden und fesselten ihn. Am S‑Bahnhof Wilhelmsburg trugen sie ihn aus dem Zug und hielten ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Beschuldigter äußert sich nicht

Die eingetroffenen Bundespolizisten konnten den nicht alkoholisierten Beschuldigten beruhigen. Zum Tatvorwurf wollte er sich nicht äußern. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen vor Ort wurde er entlassen.

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Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg. (tj)