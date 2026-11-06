Nach Schüssen am Abrigado: Polizei gelingt Fahndungserfolg – zwei Männer in Haft

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Harburg/Heimfeld/Wilhelmsburg. Nach Schüssen Mitte September im Umfeld der Drogeneinrichtung Abrigado in Heimfeld hat die Polizei am Mittwoch drei Tatverdächtige ermittelt und zwei von ihnen festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Wilhelmsburg stellten die Beamten ein umfangreiches Waffenarsenal sicher. Ein 24 Jahre alter Mann sitzt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

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Am Dienstag, 15. September, gegen 0.38 Uhr war ein 55 Jahre alter Mann in der Schwarzenbergstraße in Heimfeld durch eine Schussabgabe am Bein lebensgefährlich verletzt worden. harburg-aktuell.de berichtete: Wieder Schüsse am Abrigado: 55-Jähriger bei Angriff verletzt — Täter auf der Flucht. Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Hamburg leiteten umfangreiche Ermittlungen ein.

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Im Rahmen dieser Ermittlungen geriet ein 24 Jahre alter türkischer Staatsangehöriger in den Fokus der Beamten. Er steht im Verdacht, die Schüsse auf den 55-Jährigen abgegeben zu haben. Darüber hinaus ermittelten die Beamten zwei weitere türkische Tatverdächtige im Alter von 29 und 25 Jahren. Sie sollen bei der Schussabgabe ebenfalls anwesend gewesen sein und gemeinsam mit dem 24-Jährigen vom Tatort geflüchtet sein.

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Festnahme in Wilhelmsburg

Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 24-jährigen mutmaßlichen Schützen, dessen Aufenthaltsort zunächst unbekannt war. Zudem erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 25-Jährigen in Hannover.

Nachdem die Ermittler des Landeskriminalamts den 24 Jahre alten Tatverdächtigen in Wilhelmsburg lokalisieren konnten, vollstreckten sie am Mittwoch den Haftbefehl. Dabei nahmen sie den ebenfalls angetroffenen 29-jährigen Begleiter vorläufig fest.

Im Anschluss durchsuchten die Einsatzkräfte eine Wohnung in Wilhelmsburg, aus der die beiden Männer zuvor gekommen waren. Dabei fanden sie eine scharfe Schusswaffe, zwei demontierte Schusswaffen, diverse Munition, diverse Schlag- und Stichwaffen sowie rund 15 Gramm mutmaßliche Betäubungsmittel. Die Beamten stellten zudem weitere Beweismittel sicher.

Haftbefehle erlassen

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Eine Haftrichterin verkündete gegenüber dem 24-jährigen Schützen den Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ sie zudem einen Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 29-Jährigen.

Bei der Vollstreckung des Durchsuchungsbeschlusses für die Wohnung in Hannover trafen Einsatzkräfte der Polizei Niedersachsen den 25 Jahre alten Türken an. Sie stellten diverse Beweismittel sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser jedoch entlassen, da die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht vorlagen. Die Ermittlungen dauern an. (dh)