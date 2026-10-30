Feuer auf A7: Milch-Laster brennt auf Raststätte Harburger Berge vollständig aus

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Harburg/Sinstorf. Auf der Raststätte Harburger Berge an der Autobahn 7 in Richtung Norden ist am frühen Freitagmorgen gegen 5.28 Uhr ein Tank-Lastwagen in Brand geraten. Das Fahrzeug war mit Magermilch beladen.

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Als die alarmierten Einsatzkräfte an der Raststätte eintrafen, stand die Zugmaschine bereits in Vollbrand. Nach ersten Angaben der Feuerwehr vor Ort könnte eine defekte Campinggasflasche das Feuer ausgelöst haben.

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Besondere Aufmerksamkeit galt der mit Flüssigerdgas betriebenen Zugmaschine. Durch die Flammen erhitzte sich der LNG-Tank stark. Die Feuerwehr war mit umfangreichen Löscharbeiten beschäftigt.

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Einsatz dauerte Stunden

Auch gegen 8 Uhr am Morgen dauerte der Einsatz noch an. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die genaue Brandursache muss jetzt von der Polizei ermittelt werden.

A7 Sperrung wegen Löschschaum

Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen mit viel Schaum. Dieser verteilte sich im Laufe des Einsatzes auf der Fahrbahn. Daraufhin musste die A7 in Fahrtrichtung kurzzeitig Norden gesperrt werden.

(dh)