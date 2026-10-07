Feuer in Möbelmarkt-Anbau an der Rönneburger Straße

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Harburg/Rönneburg. Dichter schwarzer Rauch stieg am Mittwochnachmittag über einem Möbelmarkt an der Rönneburger Straße auf. Gegen 16 Uhr alarmierte die Feuerwehr ihre Einsatzkräfte zu dem Brand in einem eingeschossigen Anbau des Gebäudes. Der betroffene Gebäudeteil wird offenbar derzeit nicht genutzt.

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Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, quoll bereits dichter schwarzer Brandrauch aus dem Gebäude. Die Löscharbeiten gestalteten sich zunächst schwierig. Das Gelände ist durch Zäune gesichert. Zudem war der betroffene Gebäudeteil auch von der Rückseite nur schwer zu erreichen.

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Am frühen Abend liefen noch Nachlöscharbeiten an dem Möbelmarkt in Harburg. Foto: Lenthe-Medien/Apelt

Die Harburger Feuerwehr erhielt Unterstützung aus Hausbruch. Grund für den Einsatz der zusätzlichen Kräfte war ein zeitgleicher Großeinsatz nach einem Gasleck am Harburger Bahnhof - harburg-aktuell.de berichtete.

Feuer unter Kontrolle gebracht

Am frühen Abend konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen. Anschließend liefen noch Nachlöscharbeiten. Was genau in dem Anbau brannte und wodurch das Feuer ausgelöst wurde, blieb zunächst unklar.

Brandursache wird ermittelt

Weder Feuerwehr noch Polizei konnten am frühen Abend nähere Angaben zu dem Brand machen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (dh)