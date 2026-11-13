Feuerwehr und THW im Einsatz: Einsturzgefahr in der Thielenstraße

Werbung Werbung

Harburg/Wilhelmsburg. Ein Baugerüst drohte am Freitag, 13. November, in der Thielenstraße umzustürzen. Die Feuerwehr wurde am Nachmittag unter dem Einsatzstichwort „Technische Hilfeleistung Höhe” alarmiert.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Gerüst offenbar in akuter Einsturzgefahr war. Neben der Feuerwehr rückte auch das Technische Hilfswerk an. Die betroffene Straße wurde umgehend gesperrt.

Werbung

Nach Angaben eines Reporters vor Ort mussten aufgrund der Gefahrenlage Gäste einer angrenzenden Gaststätte vorübergehend im Gebäude bleiben. Sie durften das Lokal zunächst nicht verlassen.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Provisorische Sicherung installiert

Die Feuerwehr stützte das Gerüst zwischenzeitlich provisorisch ab. Derzeit prüfen die Einsatzkräfte, welche weiteren Maßnahmen zur Sicherung erforderlich sind.

Ob das Gerüst weiter stabilisiert oder teilweise beziehungsweise vollständig abgebaut werden muss, ist noch unklar. Der Einsatz dauert an. (dh)