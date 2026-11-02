Feuerwehreinsatz: Rätselhafte Buttersäure-Spuren an Polizeiwache im Phoenix-Viertel gefunden

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Harburg. Ein ungewöhnlicher Geruch an ihrer eigenen Dienststelle hat am Montagnachmittag Polizeibeamte in Harburg alarmiert. Gegen 13.45 Uhr bemerkten die Beamten an der Wache der Wasserschutzpolizei in der Wilstorfer Straße 100 im Phoenix-Viertel einen muffigen Geruch. Betroffen war das Dienstgebäude, in dem die Wasserschutzpolizeikommissariate WSP 5 für Umweltschutz und Gefahrgutüberwachung sowie WSP 6 für Hafensicherheit untergebracht sind. Auch die Leitung der Wasserschutzpolizei hat dort ihren Sitz.

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Bei der Suche nach der Ursache stellten die Beamten fest, dass der Geruch offenbar von einem Fensterrahmen ausging. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr, die mit einem Löschzug und dem Umweltdienst anrückte.

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Nach einer Untersuchung der betroffenen Stelle ergaben sich Hinweise darauf, dass es sich um Rückstände von Buttersäure handelte. Die Substanz soll bereits vor einiger Zeit an dem Fensterrahmen verteilt worden sein.

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Feuchtigkeit ließ Geruch zurückkehren

Einsatzkräfte der Feuerwehr vor den Fenster der Polizeidienststelle. Foto: Lenthe Medien/Harms

Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit könnte sich der unangenehme Geruch jedoch erneut entwickelt und ausgebreitet haben. Buttersäure ist für ihren extrem penetranten und lang anhaltenden Geruch bekannt.

Ob die Buttersäure gezielt an dem Gebäude aufgebracht wurde und es sich möglicherweise um einen Anschlag auf die Polizeidienststelle handelt, ist derzeit noch unklar. Die Hintergründe sowie die mögliche Urheberschaft müssen nun ermittelt werden. (dh)