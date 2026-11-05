Gefährliche Attacke in Neugraben: Mann nach Zigaretten-Streit ins Gleis geschubst

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Harburg/Neugraben. Ein 45-jähriger Mann soll in der Nacht zu Donnerstag, einen 55-jährigen Bahnreisenden in den Gleisbereich des S‑Bahnhofs Neugraben geschubst haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 0.28 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fand Regelbetrieb statt, es hätte jederzeit eine S‑Bahn auf den Gleisen verkehren können.

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Zuvor hatte der polnische Tatverdächtige den 55-Jährigen auf dem Bahnsteig nach einer Zigarette gefragt. Als dieser angab, keine Zigarette mehr zu haben, soll der 45-Jährige ihn geschubst haben. Der Bahnreisende stürzte daraufhin in den Gleisbereich.

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Der Geschädigte konnte sich selbstständig im Gleisbereich aufrichten. Als in der Ferne eine einfahrende S‑Bahn sichtbar wurde, zog der Täter den 55-Jährigen auf dessen Bitten aus dem Gleisbereich.

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Sicherheitskräfte greifen ein

Eine Streife der DB Sicherheit bemerkte die körperliche Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig und alarmierte die Bundespolizei. Beamte des Bundespolizeireviers Hamburg-Harburg erreichten umgehend den Einsatzort. Eine Videosichtung bestätigte den geschilderten Tatablauf.

Der 55-Jährige klagte über Schmerzen am Kopf sowie an den Knien. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Sichtbare Verletzungen waren vor Ort nicht erkennbar. Zum Gesundheitszustand des Mannes kann die Bundespolizei keine weiteren Angaben machen.

Tatverdächtiger äußert sich nicht

Der alkoholisierte Beschuldigte wurde gefesselt dem Bundespolizeirevier in Harburg zugeführt. Er äußerte sich nicht zum Tatvorwurf. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Tatverdächtige mit einem Platzverweis aus der Wache entlassen werden.

Gegen den 45-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg. (dh)