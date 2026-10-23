Großeinsatz: Boot treibt manövrierunfähig auf der Süderelbe

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Harburg/Wilhlmsburg. Ein manövrierunfähiges Boot auf der Süderelbe hat am Freitag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.07 Uhr zum Finkenrieker Hauptdeich alarmiert, da zunächst eine mögliche Gefahr für Menschenleben befürchtet wurde.

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Die Feuerwehr rückte mit drei Booten an. Zusätzlich alarmierten die Einsatzkräfte einen Rettungshubschrauber, der die Lage rund 20 Minuten lang aus der Luft erkundete.

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Ein Polizeiboot nahm das defekte Boot schließlich längsseits und brachte es zu einem Anleger. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich niemand in Gefahr befunden hatte.

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Nach etwa 30 Minuten konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Die befürchtete Gefahrenlage bestätigte sich nicht. (dh)