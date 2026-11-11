Großkontrolle auf der B73: Polizei stoppt 300 Fahrzeuge

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Harburg/Süderelbe. Mehr als 300 Fahrzeuge haben Polizei und Zoll am Dienstag bei einer länderübergreifenden Kontrolle auf der B73 überprüft. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf zahlreiche Straftaten und Verkehrsverstöße, darunter mehrere Fahrten unter Drogeneinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

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Zwischen 16 und 22 Uhr richteten Polizei und Zoll drei Kontrollstellen ein. Auf Hamburger Seite leiteten die Einsatzkräfte Fahrzeuge auf der Cuxhavener Straße in Neugraben auf den Parkplatz eines Aldi-Marktes. In der Gegenrichtung kontrollierten niedersächsische Beamte auf einem Aldi-Parkplatz in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg. Eine dritte Kontrollstelle betrieb der Zoll im Gewerbegebiet Ovelgönne in Buxtehude, wo eine mobile Röntgenanlage zum Einsatz kam, um Lastwagen zu überprüfen.

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An den beiden Standorten entlang der B73 waren jeweils rund 45 Einsatzkräfte im Einsatz. Allein auf Hamburger Seite kontrollierten 36 Polizeibeamte und neun Zolleinsatzkräfte den Verkehr.

Was die Beamten bei den Kontrollen fanden

Rund hundert Einsatzkräfte von Zoll und Polizei überprüften in Neugraben und Neu Wulmstorf Fahrzeuge. Foto: Lenthe-Medien

In Hamburg überprüften die Einsatzkräfte 153 Fahrzeuge mit 212 Insassen. Dabei stellten sie fünf Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis, drei mutmaßliche Urkundenfälschungen, einen Verdacht auf illegalen Aufenthalt und einen Verstoß gegen das Waffengesetz fest. Vier Fahrer standen mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, bei ihnen ordneten die Beamten Blutproben an.

Hinzu kamen drei Handyverstöße und vier weitere Ordnungswidrigkeiten im Verwarnungsgeldbereich. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 19 Mängelmeldungen aus, ein Fahrzeug wurde sichergestellt und ein Kennzeichen entstempelt. Mehreren Fahrern untersagten die Beamten die Weiterfahrt.

In Neu Wulmstorf kontrollierten die Beamten nach Angaben von Jan Krüger, Pressesprecher der Polizeiinspektion Harburg, 149 Fahrzeuge. Dabei registrierten sie sieben Straftaten im Zusammenhang mit Drogen im Straßenverkehr, zwei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis, einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eine mutmaßliche Urkundenfälschung im Zusammenhang mit Kennzeichen. Zusätzlich stellte die Polizei 17 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest.

Zusammengerechnet überprüften die Einsatzkräfte an beiden Standorten 302 Fahrzeuge. Insgesamt stellten sie elf Fahrten unter Drogeneinfluss fest.

Stau im Feierabendverkehr und schlechte Sicht durch Nebel

Die Kontrollen sorgten vor allem im Hamburger Feierabendverkehr für erhebliche Behinderungen. Auf der B73 bildete sich ein Rückstau, der sich teilweise bis weit hinter den Falkenbergsweg zog.

Dokumentenprüfung — bei manchen Ausweisen, Führerscheinen und Kennzeichen schaut die Polizei genauer hin. Foto: Lenthe-Medien

Um verdächtige Fahrzeuge gezielt herauszufiltern, reduzierten die Einsatzkräfte die Geschwindigkeit vor den Kontrollstellen schrittweise. In einem sogenannten Geschwindigkeitstrichter bremsten sie den Verkehr von Tempo 50 auf etwa zehn Kilometer pro Stunde herunter, sodass sie die vorbeifahrenden Fahrzeuge und deren Insassen genauer in Augenschein nehmen konnten.

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Im Laufe des Abends erschwerte zunehmend dichter Nebel die Arbeit der Polizei. Die Sicht in die vorbeifahrenden Fahrzeuge verschlechterte sich deutlich. Ein eingesetzter Beamter auf Hamburger Seite berichtete, bei den schlechten Sichtverhältnissen sei es zunehmend schwierig geworden, zu erkennen, ob Autofahrer während der Fahrt ein Mobiltelefon am Ohr hielten oder nicht angeschnallt waren.

Kontrollstelle von Polizei und Zoll auf der B73 bei Neugraben. Foto: Lenthe-Medien

Mit der gemeinsamen Aktion wollten die Behörden den Verkehr auf der viel befahrenen B73 gezielt überwachen. Die Kontrollen erstreckten sich über die Landesgrenze zwischen Hamburg und Niedersachsen hinaus. Die gesonderten Ergebnisse der Lastwagenkontrollen des Zolls in Buxtehude lagen zunächst nicht vor. (tj)