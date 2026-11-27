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Harburg. An der Kreuzung Am Soldatenfriedhof/Neue Straße ist am Freitag gegen 18.10 Uhr ein Auto in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Das teilte das Lagezentrum der Polizei mit. Der Fahrer brachte sich rechtzeitig in Sicherheit. Er hatte das Fahrzeug den Angaben zufolge kurz zuvor von einem Werkstatttermin abgeholt.

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Während des Brandes trat weiter Benzin aus dem Fahrzeug aus und floss brennend die Straße hinunter. Ein Teil des Kraftstoffs gelangte in ein nahe gelegenes Abwassersiel. Dort erloschen die Flammen von selbst, teilte ein Sprecher des Lagezentrums der Feuerwehr mit.

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Die Feuerwehr löschte zunächst den Fahrzeugbrand und die offenen Flammen auf der Fahrbahn. Anschließend forderten die Einsatzkräfte weitere Kollegen an, um ausreichend Ölbindemittel bereitzustellen.

Das Fahrzeugwrack wird abgeschleppt. Foto: Lenthe-Medien/Apelt

Zusätzlich rückten der Umweltdienst der Feuerwehr und Hamburg Wasser an, um mögliche Auswirkungen auf die Umwelt zu beurteilen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes alarmierten die Kräfte zudem die Umweltbehörde.

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Gegen 19.30 Uhr rückte das letzte Feuerwehrfahrzeug wieder ein. Den ausgebrannten Pkw schleppten Helfer gegen 21 Uhr ab, danach gaben die Einsatzkräfte die Kreuzung wieder für den Verkehr frei. (tj)