Knall in der Nacht: Bombenentschärfung in Heimfeld

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Harburg/Heimfeld. Eine Detonation hat in der Nacht zu Donnerstag einige Anwohner an der Seehafenstraße aufgeschreckt. Sprengstoffexperten der Feuerwehr hatten eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft und mussten anschließend die Sprengladung kontrolliert zur Explosion bringen. Gegen 1 Uhr war der nächtliche Einsatz abgeschlossen.

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Entdeckt hatten Bauarbeiter den Blindgänger bereits am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr bei Baggerarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Ölmühle. Auf dem Areal soll künftig der Logistikpark Triport entstehen. Die Feuerwehr rückte umgehend aus und sperrte die Seehafenstraße zwischen Moorburger Bogen und Seehafenbrücke/Konsul-Ritter-Straße.

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Die Sprengstoffexperten entschärften zunächst händisch den Heckaufschlagzünder der Bombe. Damit machten sie rund 80 Prozent der Sprengkraft unschädlich. Anschließend widmeten sie sich dem deformierten Frontaufschlagzünder. Auch dieser konnte erfolgreich entschärft werden.

Kontrollierte Sprengung nach erfolgreicher Entschärfung

Trotz der erfolgreichen Entschärfung kam es zu einer Detonation. Der Kampfmittelräumdienst musste die Sprengladung vor Ort zur Explosion bringen. Dies ist nach einer Entschärfung ein normaler Vorgang. Die Detonation erschreckte einige Anwohner, verlief jedoch ohne Zwischenfälle.

Für die Anwohner verlief der nächtliche Einsatz glimpflich. Da sich innerhalb des Sperrradius keine Wohnhäuser befanden, waren keine Evakuierungen erforderlich. Lediglich die Seehafenstraße blieb während der mehrstündigen Entschärfung für den Verkehr gesperrt. Nach Abschluss der Arbeiten gab die Feuerwehr die Straße wieder frei.

Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg

Immer wieder werden bei Bauarbeiten in Hamburg Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung durch spezialisierte Kräfte der Feuerwehr und des Kampfmittelräumdienstes gehört in solchen Fällen zum Standardverfahren. (tj)

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