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Harburg/Marmstorf. Vergessenes Essen auf dem Herd hat am Donnerstag einen Wohnungsbrand in der Straße Am Diggen in Marmstorf ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr geriet dadurch gegen 13.10 Uhr die Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand.

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Eine Person erlitt bei dem Vorfall eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Küche bereits in Vollbrand. Dichter, schwarzer Rauch drang aus den Fenstern der betroffenen Wohnung.

Nachlöscharbeiten ziehen sich hin

Die Feuerwehr konnte das Feuer eindämmen und den Brand unter Kontrolle zu bringen. Weil die Küche eine abgehängte Decke besitzt, mussten die Einsatzkräfte Teile der Zimmerdecke öffnen, um verborgene Glutnester aufzuspüren und zu löschen.

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Nach Angaben der Feuerwehr werden die aufwendigen Nachlöscharbeiten noch einige Zeit in Anspruch nehmen. (tj)