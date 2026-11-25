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Harburg./Neuwiedenthal Ein Reh statt eines Menschen: Das haben Einsatzkräfte am Mittwochmorgen bei Neuwiedenthal gefunden, nachdem ein Lokführer eine Kollision mit einer Person gemeldet hatte.

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Der Lokführer hatte gegen 5.10 Uhr auf freier Strecke am Bahnhof Neuwiedenthal den Zusammenstoß gemeldet. Daraufhin rückten Feuerwehr, Polizei und Bundespolizei aus.

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Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gleisbett intensiv, dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz. Trotz der umfangreichen Suche fanden sie keine Person, stattdessen entdeckten sie ein verletztes Reh.

Folgen für den Berufsverkehr

Wegen der Sperrung musste der Bahnverkehr zwischen Buxtehude und Harburg Rathaus vorübergehend eingestellt werden. Das führte zu erheblichen Verzögerungen im morgendlichen Berufsverkehr.

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Gegen 6.25 Uhr konnte der Zugverkehr auf der Strecke wieder aufgenommen werden. (tj)