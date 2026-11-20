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Harburg. Ein Mädchen ist am Freitagmorgen auf dem Ehestorfer Weg in Heimfeld von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte das Kind mit einer Fraktur am Fuß in ein Krankenhaus.

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Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gegen 7.45 Uhr alarmiert. Nach ersten Angaben der Polizeipressestelle war das Mädchen offenbar unachtsam auf die Fahrbahn gelaufen. Zeugen berichteten später, das Kind habe vermutlich einen Bus erreichen wollen, der gerade an einer Haltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Höhe der Straße Auf der Jahnhöhe abfuhr.

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Erste Notrufe hatten gemeldet, das Kind sei von dem Fahrzeug überrollt worden. Vor Ort bestätigte sich diese Befürchtung nicht. Noch bevor die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, leistete die Besatzung eines zufällig anwesenden Krankentransportwagens Erste Hilfe und betreute das verletzte, aber ansprechbare Mädchen.

Straße zeitweise komplett gesperrt

Ein zusätzlich alarmierter Notarzt konnte seinen Einsatz wieder abbrechen. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte den Ehestorfer Weg im Bereich der Unfallstelle für etwa 30 Minuten vollständig. Danach ließ sich der Verkehr einspurig an der Stelle vorbeiführen.

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Zum Alter des Mädchens konnte die Polizei am Morgen noch keine Angaben machen. (tj)