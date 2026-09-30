Motorradfahrer kollidiert mit Polizeiwagen und flüchtet zu Fuß

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Harburg. Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend nach einer Verfolgungsfahrt durch Harburg mit einem Polizeifahrzeug kollidiert. Der Mann setzte seine Flucht anschließend zu Fuß fort, bis ihn Einsatzkräfte am Reeseberg stellten und zu Boden brachten.

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Die Besatzung eines ProViDa-Fahrzeugs hatte den Motorradfahrer gegen 21.24 Uhr nach einer Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 75 in Fahrtrichtung Süden anhalten wollen. Die Beamten befanden sich etwa auf Höhe der Anschlussstelle Harburg-Mitte, als sie die Anhaltesignale gaben.

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Der Fahrer ignorierte die Aufforderung der Polizei und erhöhte offenbar seine Geschwindigkeit. Die Flucht führte zunächst in Richtung Bremer Straße. An der Anschlussstelle Wilstorf verließ der Mann die Stadtautobahn und versuchte anschließend, auf der gegenüberliegenden Fahrbahn wieder auf die Bundesstraße 75 aufzufahren.

Kollision beim Wendemanöver

Dort stellte sich ihm ein Polizeitransporter in den Weg. Bei dem Versuch zu wenden kollidierte der Motorradfahrer mit dem Einsatzfahrzeug und stürzte. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.

Der gestürzte Fahrer floh zu Fuß weiter. Am Reeseberg gelang es Einsatzkräften schließlich, ihn zu stellen und zu Boden zu bringen.

Auffahrt mehr als eine Stunde gesperrt

Die Auffahrt zur Bundesstraße 75 an der Winsener Straße blieb infolge des Einsatzes bis 22.57 Uhr gesperrt. Die Polizei stellte das Motorrad sicher.

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Das Lagezentrum der Hamburger Polizei konnte am Mittwochmorgen zunächst keine Angaben zum Alter des Motorradfahrers sowie zu den Hintergründen seiner Flucht machen.