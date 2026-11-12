Nach Blitzeinbruch beim Juwelier: Polizei schnappt zwei junge Männer

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Harburg. Nach dem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Lüneburger Straße in Harburg Mitte Oktober, harburg-aktuell.de berichtete: Auto kracht in Juweliergeschäft: Blitzeinbruch in Harburg scheitert, haben Ermittler zwei Tatverdächtige identifiziert. Es handelt sich um einen 18-Jährigen und einen 22-Jährigen, beide türkische Staatsangehörige.

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Die Polizei in Köln nahm die beiden Männer am Mittwoch im Stadtteil Dünnwald vorläufig fest. Sie gerieten bei einer Fahrzeug- und Personenkontrolle in den Fokus der Beamten, nachdem Ermittler des Hamburger LKA 142 im Rahmen ihrer Arbeit auf sie aufmerksam geworden waren.

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Die beiden Tatverdächtigen stehen nicht nur im Verdacht, an dem Vorfall in Harburg beteiligt gewesen zu sein. Sie werden zudem mit einem weiteren versuchten Einbruch in Eilbek sowie mit einem vollendeten Einbruch in Barmbek-Nord in Verbindung gebracht. In allen drei Fällen setzten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen ein Auto als Tatwerkzeug ein.

Durchsuchung in Langenhorn

Am Donnerstagmittag durchsuchten Spezialeinsatzkräfte der Polizei eine Wohnung in einer Unterkunft im Stadtteil Langenhorn. Grundlage war ein Durchsuchungsbeschluss, den die Staatsanwaltschaft Hamburg beantragt hatte und der zuvor richterlich erlassen worden war.

Die Polizisten stellten bei der Durchsuchung Beweismittel sicher. Diese müssen nach Angaben der Ermittler nun ausgewertet werden.

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Staatsanwaltschaft und Polizei setzen ihre gemeinsamen Ermittlungen fort. Im Mittelpunkt steht dabei auch die Frage, ob weitere Personen an den Taten beteiligt waren. (tj)