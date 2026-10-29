Nach brutaler Attacke in Neugraben: Polizei findet Machete und Schlagring

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Harburg/Neugraben. Eine Machete, ein Schlagring und mutmaßliche Tatkleidung: Das haben Einsatzkräfte am Mittwoch bei Durchsuchungen in Neugraben und Harburg sichergestellt. Die Durchsuchungsbeschlüsse richteten sich gegen drei Tatverdächtige im Alter von 19, 20 und 21 Jahren.

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Den Männern wird vorgeworfen, im Mai 2026 an einem Angriff auf einen 19-Jährigen in der Straße Am Aschenland/Geutensweg in Neugraben beteiligt gewesen zu sein. harburg-aktuell.de berichtete: 19-Jährigen in die Falle gelockt: Zeugenaufruf nach Hasskriminalität in Neugraben.

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Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte aus einer Gruppe von zehn Personen heraus körperlich angegriffen und verletzt. Die Ermittler gehen von mutmaßlich homophoben Beweggründen aus.

Ermittlerinnen und Ermittler des Staatsschutzes beim Landeskriminalamt (LKA 73) konnten die drei deutschen Tatverdächtigen identifizieren. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für ihre Wohnanschriften.

Vorläufige Festnahme

Bei der Durchsuchung trafen die Beamtinnen und Beamten den 21-Jährigen in seiner Wohnung an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie ihn wieder, da kein Haftgrund vorlag. Die beiden anderen Tatverdächtigen trafen die Einsatzkräfte in ihren Wohnungen nicht an.

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Als Beweismittel stellte die Polizei unter anderem Speichermedien, mutmaßliche Tatkleidung, eine Machete und einen Schlagring sicher. Die Ermittlungen zu dem Angriff dauern an. (tj)