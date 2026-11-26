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Harburg. Ein Diensthund hat in der Nacht zu Donnerstag einen mutmaßlichen Einbrecher in einem Innenhof in der Hölertwiete aufgespürt. Die Polizei nahm den 27-jährigen Bulgaren danach vorläufig fest.

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Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann zuvor in die Räume einer Buchhandlung eingedrungen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Einbruch und verständigte die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich der Tatverdächtige noch im Geschäft und bereitete gerade Diebesgut zum Abtransport vor.

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Die Beamtinnen und Beamten sprachen ihn an, woraufhin der Mann durch ein Fenster in einen umschlossenen Innenhof flüchtete und sich dort versteckte. Die Polizei umstellte das Gebäude. Anschließend spürte die Diensthündin „Witch” den Mann im Innenhof auf.

Was passiert mit dem Festgenommenen?

Die Polizei brachte den Tatverdächtigen zum Polizeikommissariat 46. Er wird nun dem Untersuchungsgefängnis zugeführt und muss sich dort vor einem Haftrichter verantworten.

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Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 182) hat die Ermittlungen übernommen. Die Behörde prüft, ob der 27-Jährige für weitere Taten im Hamburger Stadtgebiet verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen dauern an. (tj)