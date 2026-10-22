Neugraben: Elfjähriger Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto im Krankenhaus

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Harburg/Neugraben. An der Kreuzung Cuxhavener Straße und Bauernweide ist am Donnerstag gegen 18.45 Uhr ein 11 Jahre alter Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus.

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Nach Angaben eines Reporters vor Ort bog ein 40 Jahre alter Dacia-Fahrer aus der Straße Bauernweide nach rechts in die Cuxhavener Straße ein. Zur selben Zeit fuhr der Junge mit seinem Fahrrad in dieselbe Richtung. Beide sollen Grün gehabt haben, als es beim Abbiegen zum Zusammenstoß kam.

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Der Rettungsdienst versorgte den Jungen noch vor Ort und brachte ihn anschließend in eine Klinik. Wie schwer er verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

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Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn teilweise für etwa zwei Stunden. Das Verkehrsunfallteam übernahm die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang des Zusammenstoßes.

Bereits der zweite Vorfall an diesem Tag

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich damit bereits der zweite Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer an diesem Tag auf einem nur wenige hundert Meter langen Abschnitt der Cuxhavener Straße. (tj)