Plötzlich Motor aus: Sekunden später steht Auto in Hausbruch in Flammen

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Harburg/Hausbruch. Auf dem Stubbenhof in Hausbruch ist am Samstag ein Auto vollständig ausgebrannt. Die Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben nach bisherigen Informationen unverletzt.

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Gegen 18.15 Uhr war der Wagen während der Fahrt plötzlich stehen geblieben: Der Motor ging aus. Kurz darauf begann das Auto zu brennen.

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Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen.

Totalschaden für den Wagen

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Für das Auto kam jede Hilfe zu spät. Es wurde durch das Feuer vollständig zerstört und ist nicht mehr zu gebrauchen. (tj)