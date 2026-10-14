Polizei startet Zeugenaufruf nach Einbruchsversuch in Harburger Juweliergeschäft

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Harburg. Mit einem Auto haben vier bislang unbekannte Männer versucht, in ein Juweliergeschäft in der Lüneburger Straße einzubrechen — harburg-aktuell.de berichtete. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch gegen 3.45 Uhr. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen.

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Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei steuerte einer der Täter einen roten Mitsubishi Colt gegen den Eingangsbereich des Geschäfts. Das Fahrzeug prallte gegen einen Pfeiler zwischen Eingangstür und Fenster. Die drei weiteren Männer hielten sich währenddessen außerhalb des Autos auf und beobachteten offenbar die Umgebung.

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Der Einbruch misslang: Die Täter konnten nicht in das Geschäft eindringen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Zu den Männern liegt bislang keine nähere Beschreibung vor.

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Fahndung ohne Festnahme

Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Eine Festnahme gelang dabei nicht. Das Tatfahrzeug stellte die Polizei sicher und brachte es zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung ab. Die Ermittlungen übernimmt jetzt das zuständige Landeskriminalamt (LKA 182).

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitig Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040 4286–56789 zu melden. (dh)