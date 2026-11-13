Polizeieinsatz: Katze fährt allein im ICE nach Harburg

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Harburg. Eine zutrauliche Katze in einer Transportbox, aber kein Besitzer weit und breit: Diese ungewöhnliche Entdeckung machten Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Donnerstag, 12. November, im ICE 78 von Wiesbaden nach Hamburg. Gegen 10.20 Uhr informierte die Bahn die Bundespolizei über den Fund.

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Da der Besitzer des Tieres nicht ausfindig gemacht werden konnte, übergab der Zugbegleiter am Bahnhof Harburg neben der Katze auch einen Rucksack und eine Jacke an die Bundespolizisten. Die Beamten brachten das zutrauliche Tier zusammen mit den persönlichen Gegenständen ins Bundespolizeirevier Harburg und versorgten es dort mit Wasser.

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Bei der Durchsuchung des Rucksacks stießen die Polizisten auf persönliche Daten sowie eine Telefonnummer. Sie kontaktierten den 22-jährigen Besitzer telefonisch und informierten ihn darüber, dass er seine Katze und seine persönlichen Gegenstände im Bundespolizeirevier abholen könne.

Gegen 11.45 Uhr erschien der Mann im Revier und schilderte den Beamten seine Version der Ereignisse: Am Bahnhof Uelzen habe er eine Raucherpause auf dem Bahnsteig gemacht, als der Zug plötzlich losgefahren sei. Die Katze sei ein Geschenk für seinen Neffen gewesen.

Die Geschichte nahm ein gutes Ende: Die Katze wurde wohlbehalten an ihren erleichterten und sehr dankbaren Besitzer übergeben. (dh)