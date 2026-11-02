Poollampe entzündet Bauholz in Eißendorfer Einfamilienhaus

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Harburg/Eißendorf. Bauholz direkt an einer Poollampe gestapelt und dann die Beleuchtung eingeschaltet: Diese Verkettung führte am Montagmittag gegen 12.30 Uhr zu einem Brand in einem großen Einfamilienhaus im Beerentalweg in Eißendorf. Das Feuer brach in einem Anbau mit Indoorpool aus.

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Nach Angaben eines Reporters vor Ort hatten die Hausbewohner bei Bauarbeiten ihr Holz an einer Lampe des leeren Schwimmbeckens aufgestapelt. Als jemand die Poolbeleuchtung anschaltete, entwickelte die Lampe so viel Hitze, dass das Holz Feuer fing. Die Bewohner konnten den Brand großteils selbst löschen, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

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Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Nacharbeiten. Sie belüftete den Anbau und drückte den Brandrauch aus dem Gebäude.

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Holz herunter gekühlt

Außerdem kühlte der Angriffstrupp das Holz herunter, um eine erneute Entzündung zu verhindern. Danach übergaben die Einsatzkräfte die Einsatzstelle an die Eigentümer. (dh)