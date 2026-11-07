Prügelei vor Kaufland Neugraben und eine Stichverletzung einige Straßen entfernt

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Harburg/Neugraben. Vor dem Kaufland am Neugrabener Markt sind am Samstag gegen 16.45 Uhr bei einer Prügelei sechs Personen aufeinander losgegangen. Doch scheinbar flogen nicht nur Fäuste: Bei der Schlägerei wurde eine Person vermutlich mit einer Schere schwer verletzt. Nach Informationen eines Reporters vor Ort soll es sich um eine Stichverletzung im Bereich der Schulter handeln.

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Nur zehn Minuten später rückte die Polizei erneut aus: An der Straße Bergheide, wenige Hundert Meter vom ersten Tatort entfernt, wurde ein Mann mit einer Stichverletzung gefunden. Ein Notarzt versorgte ihn vor Ort, anschließend brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.

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Ob die beiden Einsätze zusammenhängen, ist noch unklar. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen der Schlägerei und dem Fund des Verletzten an der Bergheide nicht aus.

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Die Ermittlung laufen. (tj)