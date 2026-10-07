Rätselhafte Rauchentwicklung: Feuerwehreinsatz in der Ebelingstraße

Von
Dennis Hamann
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Trotz intensiver Suche fanden die Einsatzkräfte keine Ursache für den verqualmten Keller. Foto: Lenthe Medien
Trotz intensiver Suche fanden die Einsatzkräfte keine Ursache für den verqualmten Keller. Foto: Lenthe Medien

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Harburg. Die Feuerwehr wurde am Mittwoch um 11.50 Uhr in die Ebelingstraße gerufen. In der kleinen Wohnstraße hinter dem Marktkauf-Center war der Keller eines Wohnhauses stark verraucht.

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Die Einsatzkräfte stellten zudem einen deutlichen Brandgeruch fest. Sie begannen umgehend damit, das Treppenhaus und den Keller zu belüften, um die Rauchentwicklung zu beseitigen.

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Trotz intensiver Suche konnten die Feuerwehrkräfte auch nach zwanzig Minuten keine Ursache für die Verrauchung feststellen.

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Übergabe an Hausverwalter

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde das Wohnhaus an den Hausverwalter übergeben. Die genaue Ursache für den Rauch und den Brandgeruch bleibt ungeklärt. (dh)

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