Rauchwolke über Harburg führt Feuerwehr zur Seehafenbrücke

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Harburg. Eine weithin sichtbare Rauchwolke hat am Sonntagmorgen kurz nach 8 Uhr für Verwirrung in Harburg gesorgt. Passanten alarmierten die Feuerwehr mehrfach, konnten den Ursprung des Rauchs jedoch zunächst nicht eindeutig lokalisieren. Die Einsatzkräfte wurden deshalb sowohl zu einem gemeldeten Kleinfeuer an der Blohmstraße als auch in die Buxtehuder Straße geschickt.

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Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer unterhalb der Seehafenbrücke brannte. Nach Angaben aus dem Lagezentrum der Feuerwehr und der Polizei standen dort abgestellte Einkaufswagen in Flammen, in denen sich Unrat befand. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Material in Brand geraten.

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Die Brandstelle machte von außen den Eindruck, als könne es sich um das Lager oder den Schlafplatz eines obdachlosen Menschen handeln. Die Polizei konnte dies auf Nachfrage zunächst jedoch nicht bestätigen.

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Nach ersten Erkenntnissen gilt eine vorsätzliche Brandlegung als mögliche oder wahrscheinliche Ursache. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Rauchwolke war weit über Harburg sichtbar. Die Ursache: Brennende Einkaufswagen. Foto: Lenthe-Medien

Die Rauchwolke war bereits aus größerer Entfernung deutlich zu erkennen und wies den anrückenden Einsatzkräften den Weg zur Brandstelle. Während der Löscharbeiten musste die Seehafenbrücke in Fahrtrichtung Binnenhafen vollständig gesperrt werden. (tj)

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