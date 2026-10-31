Ruhiger Halloween-Abend vor dem Arbeitsamt in Harburg

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Harburg. Vor dem Arbeitsamt am Harburger Ring ist die Lage am Halloween-Samstagabend gegen 18.40 Uhr ruhig geblieben. Wenige Polizeikräfte stehen dort bereit und sprechen gelegentlich Jugendgruppen an, die sich in der Nähe aufhalten.

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Vereinzelt kommt es zu Böllerwürfen, größere Zwischenfälle bleiben bislang aber aus.

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Ganz anders stellt sich die Situation in der Hamburger Innenstadt dar: Rund um den Steindamm liefern sich vor allem Jugendliche ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Dort kamen auch Wasserwerfer zum Einsatz.

Erinnerung an frühere Halloween-Nächte

Von einem Brennpunkt zu Halloween, wie es ihn in Harburg vor drei Jahren gab, kann an diesem Abend bislang keine Rede sein.

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+++ Dieser Artikel wird situationsbedingt aktualisiert +++ (tj)