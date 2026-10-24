Scharfe Waffe im Auto entdeckt: Fahrer vorläufig festgenommen

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Harburg/Heimfeld. Eine Polizeikontrolle an der Buxtehuder Straße hat am Freitagabend zur Festnahme eines Autofahrers geführt. Gegen 22 Uhr sollte ein VW mit Stader Kennzeichen angehalten werden, der Fahrer steuerte das Fahrzeug auf das Gelände einer Jet-Tankstelle und stellte es dort ab.

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Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Einsatzkräfte eine scharfe, geladene Schusswaffe und stellten sie sicher. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen und auf ein Polizeikommissariat gebracht.

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Für die weiteren Maßnahmen forderte die Polizei nach eigenen Angaben zahlreiche Einsatzfahrzeuge zur Unterstützung an.

Mehrere Behörden durchsuchen das Fahrzeug

Polizei, Bundespolizei und Zoll durchsuchten den VW anschließend eingehend. Dabei stellten die Beamten weitere Gegenstände sicher, darunter eine Keule und ein Golfschläger.

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Die Bundespolizei setzte bei der Durchsuchung einen Diensthund ein. Das Tier durchsuchte sowohl das Fahrzeug als auch das mitgeführte Gepäck. (tj)