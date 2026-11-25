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Harburg/Heimfeld. Etwa 30 Beamte der Wasserschutzpolizei haben am Dienstag das Gelände eines Autohändlers an der Buxtehuder Straße durchsucht und dabei rund 130 Fahrzeuge einzeln erfasst. Viele der Wagen wirkten augenscheinlich schrottreif.

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Der Einsatz begann um 8 Uhr und dauerte etwa fünf Stunden. Gegen 13 Uhr zogen die Einsatzkräfte wieder ab, wie die Pressestelle der Polizei mitteilte.

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Die Beamten dokumentierten den Zustand jedes einzelnen Fahrzeugs. Dabei prüften sie unter anderem, ob sich noch Kraftstoff in den Tanks befand.

Was mit den Fahrzeugen nun passiert

Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte, ob sich Abfälle wie alte Batterien oder Reifen in den Autos befanden. Die gesammelten Erkenntnisse gehen nun an das zuständige Bezirksamt. Dort soll geklärt werden, ob es sich bei den Fahrzeugen um Abfall oder noch um verkaufsfähige Autos handelt.

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Polizeieinsatz bei einem Autohändler in Heimfeld. Foto: Lenthe-Medien

Kommt die Behörde zu dem Ergebnis, dass es sich um Abfall handelt, könnten Strafverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen folgen. Die Wasserschutzpolizei ist in Hamburg für den Umgang mit Gefahrstoffen und die Abfallwirtschaft zuständig. (tj)