Schüler versprüht Pfefferspray: Großeinsatz an Harburger Schule

Harburg/Eißendorf. An der Elisabeth-Lange-Schule am Ehestorfer Weg hat am Donnerstag offenbar ein Schüler Pfefferspray in der Pausenhalle versprüht. Der Vorfall löste einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus.
Die Einsatzkräfte wurden um 11.27 Uhr alarmiert. Wegen der zunächst gemeldeten Zahl betroffener Personen lösten die Rettungskräfte das Einsatzstichwort „Massenanfall von Verletzten” (MANV) mit mehr als zehn Betroffenen aus.
Nach Angaben der Polizei habe ein Schüler in der Pausenhalle Pfefferspray versprüht. Daraufhin klagten rund 15 Kinder über Atemwegsreizungen.
Die Kinder werden nun in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Ins Krankenhaus musste nach Angaben der Polizei gegenüber harburg-aktuell.de keines der Kinder. Das Schulgebäude ist mittlerweile gelüftet und wieder freigegeben. (tj)