Schüler versprüht Pfefferspray: Großeinsatz an Harburger Schule

Werbung Werbung Werbung Werbung

Harburg/Eißendorf. An der Elisabeth-Lange-Schule am Ehestorfer Weg hat am Donnerstag offenbar ein Schüler Pfefferspray in der Pausenhalle versprüht. Der Vorfall löste einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus.

Werbung Werbung Werbung Werbung

Die Einsatzkräfte wurden um 11.27 Uhr alarmiert. Wegen der zunächst gemeldeten Zahl betroffener Personen lösten die Rettungskräfte das Einsatzstichwort „Massenanfall von Verletzten” (MANV) mit mehr als zehn Betroffenen aus.

Werbung

Nach Angaben der Polizei habe ein Schüler in der Pausenhalle Pfefferspray versprüht. Daraufhin klagten rund 15 Kinder über Atemwegsreizungen.

+++ Melde dich jetzt für den harburg-aktuell.de WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++

Rund 15 Kinder klagten nach einem Pfefferspray-Vorfall an der Elisabeth-Lange-Schule am Ehestorfer Weg über Atembeschwerden. Foto: Lenthe-Medien

Die Kinder werden nun in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Ins Krankenhaus musste nach Angaben der Polizei gegenüber harburg-aktuell.de keines der Kinder. Das Schulgebäude ist mittlerweile gelüftet und wieder freigegeben. (tj)