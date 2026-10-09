Schussgeräusch am Schwarzenberg löst nächtlichen Polizeieinsatz am Abrigado aus

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Harburg. Nach Angaben eines Reporters vor hat ein schussähnliches Geräusch in der Nacht zu Freitag einen Polizeieinsatz am Schwarzenberg ausgelöst. Mehrere Beamte durchsuchten das Gelände der Drogenhilfeeinrichtung Abrigado und den angrenzenden Park. Die Suche blieb ohne Ergebnis.

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Ursprünglich waren die Streifenwagen ausgerückt, um eine verdächtige Person zu überprüfen. Gegen Mitternacht wollten die Beamten das Gelände wieder verlassen. In diesem Moment hörten sie ein Geräusch, das einem Schuss ähnelte.

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Die Polizisten durchsuchten daraufhin die Umgebung. Ihr Einsatzgebiet erstreckte sich bis zur Bissingstraße. Dabei trafen sie niemanden an.

Keine Hinweise auf Schüsse

Nach Angaben der Polizei gingen auch keine weiteren Hinweise auf mögliche Schüsse ein. Nach etwa einer Stunde beendeten die Beamten ihre Suche. Ob tatsächlich ein Schuss abgegeben wurde, blieb unklar.

Bereits im Juni und Juli war es im Umfeld des Abrigado mehrfach zu Schussabgaben gekommen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. (dh)