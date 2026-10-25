Sturm: Baum kracht in Neugraben in Stromleitung – Haushalte ohne Strom

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Harburg/Neugraben. Ein umgestürzter Baum hat am Sonntagmorgen in der Straße Edelheide in Neugraben einen Stromausfall ausgelöst. Gegen 6.07 Uhr war der Baum umgeknickt und in eine Stromleitung gestürzt.

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Durch den Aufprall kam es zu einem Kurzschluss. Mehrere Haushalte waren dadurch zeitweise ohne Strom. Der zuständige Netzbetreiber verständigte daraufhin die Feuerwehr, damit diese den Baum aus dem Bereich der Leitung entfernt.

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Die Einsatzkräfte schoben den Baum von der Stromleitung und beseitigten so die unmittelbare Gefahrenstelle.

Wie viele Einsätze die Feuerwehr in der Sturmnacht noch fuhr

Der Vorfall in Neugraben war einer von knapp 30 sturmbedingten Einsätzen, zu denen die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag im gesamten Hamburger Stadtgebiet ausrückte. Der Wind beschäftigte die Einsatzkräfte damit in vielen Teilen der Stadt. (tj)

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